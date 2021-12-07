В библиотеке Бурятии откроют бюст Даширабдану Батожабаю

Мероприятие пройдёт в рамках Книжного салона



10 декабря в центре чтения имени Д. Батожабая города Улан-Удэ состоится открытие бюста Даширабдана Батожабая работы скульптора Баира Сундупова. Бюст будет передан республиканской детско-юношеской библиотеке в дар скульптором и дочерью писателя Сэсэгмой Батожабай.



Открытие пройдёт в рамках XXVI Книжного салона, приуроченного к 140-летнему юбилею национальной библиотеки Бурятии. На церемонии открытия выступит ансамбль моринхууристов колледжа искусств имени Чайковского.



Напомним, что в 2021 году отмечается столетие со дня рождения Даширабдана Батожабая, классика бурятской литературы, одного из крупнейших бурятских писателей и драматургов. В 2001 году государственной юношеской библиотеке Республики Бурятия (ныне центр чтения республиканской детско-юношеской библиотеки) было присвоено имя писателя. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.



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