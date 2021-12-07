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Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на военном чемпионате

Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на военном чемпионате
Общество,  Фото:пресс-служба федерации пауэрлифтинга РБ (IPF)
Двое спортсменов стали обладателями золотых наград

С 30 ноября по 5 декабря в Севастополе проходил IV чемпионат Вооружённых сил РФ по пауэрлифтингу. Соревнования проводились среди мужчин, женщин и команд участников. Участие приняли представители Воздушно-космических войск, Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов, РВСН, Черноморского и Северного флота. Победителей соревнований определяли по суммарному поднятому и засчитанному весу.

От Бурятии приняли участие:
- капитан Славгородский Анатолий, весовая категория до 74 кг;
- младший сержант Славгародская Ольга, весовая категория до 63 кг;
- младший сержант Баширова Виктория, весовая категория до 72 кг;
- капитан Зуев Антон, весовая категория до 74 кг;
- старший лейтенант Ваулин Иван, весовая категория до 83 кг;
- старший лейтенант Моглоев Борис, весовая категория до 105 кг;
- младший сержант Ваулина Оксана, весовая категория до 52 кг;
- гвардии ефрейтор Некрасов Артём, весовая категория до 66 кг.

Анатолий Славгородский дебютировал как пауэрлифтер, выступая в личном зачёте в весовой категории до 74 кг. Для первого выступления он показал очень достойный результат: в приседаниях Анатолий закончил упражнение с весом 165 кг. Кроме этого, пауэрлифтеру покорились 120 кг в жиме лёжа, а в становой тяге он взял вес в 200 кг, тем самым перевыполнив норматив КМС.

Антону Зуеву в дисциплине «приседания со штангой» покорились 190 кг. В дисциплине «жим штанги лёжа» он легко справился с весом 135 кг, в тяге становой – 220 кг.

Иван Ваулин готовился на чемпионат СФО и ДФО, в связи с этим он экономил силы, так как хотел выполнить норматив мастера спорта России – и это ему это с лёгкостью удалось. Поскольку он был заявлен на участие, в каждом движении он поднял по 100 кг.

Борис Моглоев стал рекордсменом в отдельном движении, жим штанги лёжа, он с лёгкостью справился с весом 201 кг. В приседаниях справился с весом 260 кг и поднял в становой тяге 265 кг.

Оксана Ваулина дебютировала на данных соревнованиях, сразу став чемпионкой в своей весовой категории. В приседаниях справилась с весом 77,5 кг, в жиме достаточно легко выжала 40 кг и становой тяге потянула 105 кг, чуть-чуть не дотянув до нового рекорда в сумме в данной категории.

Виктория Баширова также была дебютантом на соревнованиях подобного статуса. Она справилась в приседаниях с весом 107,5 кг, в жиме лёжа ей покорилась штанга весом 60 кг. В становой тяге спортсменка подняла вес, превышающий её собственный практически в два раза, – 125 кг.

Ольга Славгородская в своей категории в сумме троеборья подняла вес в 317,5 кг, присев со штангой весом 122,5 кг, пожав 55 кг и потянув становую тягу на 140 кг. Ей удалось занять второе место на чемпионате.

Артём Некрасов стал чемпионом в своей весовой категории до 66 кг. В приседаниях он поставил новый рекорд, справившись с весом 196 кг. В упражнении «жим штанги лёжа» поднял вес 132,5 кг. В становой тяге спортсмен поставил рекорд , подняв вес 237,5 кг. При этом он побил свой же рекорд на 2,5 кг, а также установил новый рекорд в сумме трёх упражнений – 566 кг. Об этом сообщает пресс-служба федерации пауэрлифтинга РБ (IPF).
пауэрлифтинг Бурятия военнослужащие чемпионат спорт

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