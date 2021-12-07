 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

Прокуратура Бурятии запустила «горячую линию» по охране труда

Прокуратура Бурятии запустила «горячую линию» по охране труда
Общество,  Фото:pexels.com
Сообщить о нарушениях можно анонимно

В связи с несчастным случаем на руднике «Владимирский» в Окинском районе прокуратура Бурятии запустила «горячую линию».

С 7 по 17 ноября 2021 года проводится телефонная «горячая линия» о нарушениях законодательства в сфере охраны труда.

С сообщениями о нарушении прав граждане могут обратиться с 8:30 до 18:00 по номерам телефона: 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79.

Обращения в том числе принимаются анонимно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 4 декабря на золотодобывающем руднике «Владимирский» погиб проходчик, ещё одному работнику потребовалась медпомощь.


прокуратура горячая линия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
Общество, 07.12.2021
Улан-удэнка Валентина живёт в городе на Неве и зарабатывает онлайн-приватами
В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход
В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход
Общество, 07.12.2021
О нововведении рассказал главный судебный пристав Бурятии
В Улан-Удэ требуют остановить стройку
В Улан-Удэ требуют остановить стройку
Общество, 07.12.2021
Общественники бьют тревогу из-за возведения многоквартирных домов в посёлке Новый Зелёный
В двух микрорайонах Улан-Удэ продолжается отлов собак
В двух микрорайонах Улан-Удэ продолжается отлов собак
Общество, 07.12.2021
В ходе рейдов увеличивается количество привитых и зарегистрированных собак
Российская телеведущая Ивлеева не знает, кто такой Сталин
Российская телеведущая Ивлеева не знает, кто такой Сталин
Общество, 07.12.2021
Настя Ивлеева не смогла ответить на вопросы для детей
Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии
Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии
Общество, 07.12.2021
Уроженка Бурятии, живущая в Японии, обратилась к первым лицам республики и Тунки
Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Общество, 07.12.2021
Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года
В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
Общество, 07.12.2021
За неделю наказали одного водителя
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
Общество, 07.12.2021
Проект из Забайкальского края победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
Улан-удэнский юрист помог родителям спортсменов
Улан-удэнский юрист помог родителям спортсменов
Общество, 07.12.2021
Юрист добился того, чтобы родители могли сопровождать своих детей
Минстрой Бурятии призывает жителей продавать квартиры для сирот
Минстрой Бурятии призывает жителей продавать квартиры для сирот
Общество, 07.12.2021
Акция ограничена. Она заканчивается сегодня, 7 декабря
Певица из Бурятии выступит на «Новой Звезде»
Певица из Бурятии выступит на «Новой Звезде»
Общество, 07.12.2021
Бурятия будет болеть за Эржену Санжиеву
Впервые в Бурятии провели сложнейшие операции на глазах
Впервые в Бурятии провели сложнейшие операции на глазах
Общество, 07.12.2021
Врачи спасли трёх пациентов от потери зрения
«Ульгэр» отправится на гастроли в Закаменский район Бурятии
«Ульгэр» отправится на гастроли в Закаменский район Бурятии
Общество, 07.12.2021
Зрители увидят спектакль «Поющая стрела»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^