Сообщить о нарушениях можно анонимно
В связи с несчастным случаем на руднике «Владимирский» в Окинском районе прокуратура Бурятии запустила «горячую линию».
С 7 по 17 ноября 2021 года проводится телефонная «горячая линия» о нарушениях законодательства в сфере охраны труда.
С сообщениями о нарушении прав граждане могут обратиться с 8:30 до 18:00 по номерам телефона: 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Обращения в том числе принимаются анонимно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 4 декабря на золотодобывающем руднике «Владимирский» погиб проходчик, ещё одному работнику потребовалась медпомощь.
Прокуратура Бурятии запустила «горячую линию» по охране труда
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