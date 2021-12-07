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Иркутская школа обзаведётся самолётом-памятником «МиГ-23»

Иркутская школа обзаведётся самолётом-памятником «МиГ-23»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Планер привезут на территорию школы в ночь с 11 на 12 декабря

Самолёт-памятник «МиГ-23» установят на территории школы №21 имени Юрия Гагарина в Иркутске. Планер перевезут с площадки бывшего военного городка, где ведётся строительство Суворовского училища.

– В прошлом году планер самолёта «МиГ-23» вошёл в реестр муниципального имущества города Иркутска с назначением «памятник». И так совпало, что в год празднования 60-летия со дня первого полёта человека в космос иркутской школе №21 было присвоено имя Юрия Гагарина. Именно в ней долгое время преподавала Нина Кондратенкова – первая учительница Гагарина в городе Гжатске Смоленской области. Мы приняли решение перевезли памятник на территорию школы. Его установят рядом со стадионом, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Георгий Комаров. – Кроме того, в честь 80-летия округа и 90-летнего юбилея ИВВАИУ проведена реставрация самолета МиГ-29, расположенного на первом КПП бывшего военного городка. Данный самолет останется на прежнем месте.

Транспортировать технику будут на трале в ночь с 11 на 12 декабря. В связи с этим с 23:30 до 2:00 часов в Иркутске будет ограничено движение по улице Советской. Дорога будет перекрыта от дома 176в до улицы Аэрофлотской, а также по улице Аэрофлотской до дома 120. На это время участок будет отключен от троллейбусной контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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