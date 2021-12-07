В ходе рейдов увеличивается количество привитых и зарегистрированных собак
На Новой Комушке и в посёлке Горького в Улан-Удэ идёт большой «собачий рейд». В рейде задействовано несколько бригад по отлову бродячих животных. Также организована работа мобильного пункта городской станции по борьбе с болезнями животных. Мобильный пункт расположен по адресу ул. Северная, 92, возле досугового центра ТОС «Новая Комушка», сообщает администрация Улан-Удэ.
- Здесь ветеринары осматривают животных и бесплатно ставят прививку от бешенства, а за 150 рублей регистрируют и выдают жетон с индивидуальным номером, - информируют жителей микрорайонов.
Жителей Улан-Удэ призывают пройти регистрацию и провести вакцинацию своих питомцев. Мобильный пункт работает до 17:00 сегодняшнего дня.
Для хозяев питомцев, у которых нет возможности самостоятельно приехать на пункт мобильной станции, работает штаб для вызова ветеринаров на дом. Телефон: 8 (924) 456-04-99. Также по этому номеру телефона можно сообщить о местонахождении безнадзорных животных.
В мэрии отмечают, что такие рейды по микрорайонам показали свою эффективность и будут продолжены.
- В ходе рейдов увеличивается количество привитых и зарегистрированных собак. Также проводится большой объем профилактической работы, которую мы проводим непосредственно на территории с населением, то есть мы при личном общении доводим до граждан все требования закона, ответственность за неправильное содержание и самовыгул собак, - говорит и. о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Массовый рейд по отлову бродячих собак в районе Новой Комушки и посёлке Горького продлится до пяти часов вечера, 7 декабря.
В двух микрорайонах Улан-Удэ продолжается отлов собак
Общество, Фото:
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