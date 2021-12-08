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В колледже Бурятии впервые проведут карьерный форум

В колледже Бурятии впервые проведут карьерный форум
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие призвано содействовать трудоустройству выпускников и помочь работодателям с кадрами

В Бурятии 17 декабря пройдёт первый открытый карьерный форум «Pro Педагогическое образование. Карьера – 2022». Он состоится в гибридном формате: очная часть на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа, дистанционная – на платформе Zoom.

Как пояснили в колледже, карьерный форум проводится с целью содействия трудоустройству выпускников и оказания помощи потенциальным работодателям в поиске и подборе кадров. Инициаторами мероприятия выступили центр содействия трудоустройству выпускников, студенческое соуправление и совет молодых педагогов БРПК.

Основная часть работы форума запланирована в двух функциональных зонах: Pro Зона образовательной коллаборации и Pro Зона карьерной консультации.

В первом треке студенты выпускных групп специальностей «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство и черчение» представят всем участникам фрагменты своих лучших практических кейсов, продемонстрируют наиболее востребованные компетенции современного и ближайшего десятилетия рынка труда.

Во втором треке в рамках ярмарки вакансий запланированы карьерные консультации региональных работодателей, социальных партнёров, профессиональных рекрутеров и стейкхолдеров.

Организаторы форума приглашают к участию всех заинтересованных лиц. Регистрация желающих принять 17 декабря очное участие с 8:30 до 9:00 в фойе колледжа. Начало работы первого трека в 9:00, второго – в 13:30. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия форум образование карьера выпускники трудоустройство ссузы работа

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