Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии

Общество, Фото: ves_ulan_ude_, из архива

Уроженка Бурятии, живущая в Японии, обратилась к первым лицам республики и Тунки



Наталия Санжеева, уроженка Бурятии из Аршана Тункинского района, бьёт тревогу по поводу мусора на территории малой родины. Из далёкого Токио она пишет о существующей проблеме и обращается к первым лицам Тункинской долины.



- Мы все знаем, что мусор с территории нацпарка «Тункинский» не вывозится или вывозится редко. Мы также знаем, что мусор просто сжигают. Периодичность открытого сжигания учащается во время или после окончания летнего турсезона, - отмечает в соцсети Санжеева.



По её словам, пластик и остальной мусор при горении выделяют опасные вещества, которые оседают на обширных территориях, охватывая сёла от известного курорта Аршан до Вышки, не менее известного места с горячими источниками. Дым распространяется на сельхозугодья в Торской долине, что встречает всех гостей и туристов со стороны Иркутской области.



- Руководство администрации Тункинского района и нацпарк «Тункинский» продолжают писать письма в федеральные органы с просьбой о выделении средств на ликвидацию свалки. Ежегодно суммы растут. С прошлого 2020-го года сумма выросла …. на 300 млн рублей (!), - пишет уроженка Бурятии.



Она рассказывает, что тем временем добровольцы и волонтёры района продолжают самостоятельно убирать территории. К примеру, Татьяна Протасова, активный доброволец Тункинского района и нацпарка «Тункинский», приехав домой в отпуск, снова вышла на свои субботники, которые назвала «Один в поле воин». Два года подряд женщина все отпускные проводит, очищая луга и леса вокруг села Тунка, Токурен, местами по дороге в Аршан.



В этот раз Протасова приехала с супругом, и он не остался в стороне. За пару дней они набрали более 200 мешков пластика, а это были бутылки ПЭТ, полипропиленовые, тазы, посуда, тара из-под майонеза. По мнению Санжеевой, всё это вторичное сырьё, которое при осознанном отношении к отходам может идти на переработку. Тем более что, в Тункинском районе установлен пресс для пластика в районном центре селе Кырен.



- Нужно менять форму работы и отношение к отходам, тем более, этого требует законодательство и природоохранное, и по обращению с отходами, - обратилась Наталья Санжеева в соцсети к зампреду правительства Бурятии Ивану Альхееву, главе района Чингису Маншееву, директору нацпарка Баиру Байминову





