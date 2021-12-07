Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии

Уроженка Бурятии, живущая в Японии, обратилась к первым лицам республики и Тунки
Наталия Санжеева, уроженка Бурятии из Аршана Тункинского района, бьёт тревогу по поводу мусора на территории малой родины. Из далёкого Токио она пишет о существующей проблеме и обращается к первым лицам Тункинской долины.
- Мы все знаем, что мусор с территории нацпарка «Тункинский» не вывозится или вывозится редко. Мы также знаем, что мусор просто сжигают. Периодичность открытого сжигания учащается во время или после окончания летнего турсезона, - отмечает в соцсети Санжеева.
По её словам, пластик и остальной мусор при горении выделяют опасные вещества, которые оседают на обширных территориях, охватывая сёла от известного курорта Аршан до Вышки, не менее известного места с горячими источниками. Дым распространяется на сельхозугодья в Торской долине, что встречает всех гостей и туристов со стороны Иркутской области.
- Руководство администрации Тункинского района и нацпарк «Тункинский» продолжают писать письма в федеральные органы с просьбой о выделении средств на ликвидацию свалки. Ежегодно суммы растут. С прошлого 2020-го года сумма выросла …. на 300 млн рублей (!), - пишет уроженка Бурятии.
Она рассказывает, что тем временем добровольцы и волонтёры района продолжают самостоятельно убирать территории. К примеру, Татьяна Протасова, активный доброволец Тункинского района и нацпарка «Тункинский», приехав домой в отпуск, снова вышла на свои субботники, которые назвала «Один в поле воин». Два года подряд женщина все отпускные проводит, очищая луга и леса вокруг села Тунка, Токурен, местами по дороге в Аршан.
В этот раз Протасова приехала с супругом, и он не остался в стороне. За пару дней они набрали более 200 мешков пластика, а это были бутылки ПЭТ, полипропиленовые, тазы, посуда, тара из-под майонеза. По мнению Санжеевой, всё это вторичное сырьё, которое при осознанном отношении к отходам может идти на переработку. Тем более что, в Тункинском районе установлен пресс для пластика в районном центре селе Кырен.
- Нужно менять форму работы и отношение к отходам, тем более, этого требует законодательство и природоохранное, и по обращению с отходами, - обратилась Наталья Санжеева в соцсети к зампреду правительства Бурятии Ивану Альхееву, главе района Чингису Маншееву, директору нацпарка Баиру Байминову
Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года
За неделю наказали одного водителя
Проект из Забайкальского края победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
Юрист добился того, чтобы родители могли сопровождать своих детей
Акция ограничена. Она заканчивается сегодня, 7 декабря
Бурятия будет болеть за Эржену Санжиеву
Врачи спасли трёх пациентов от потери зрения
Зрители увидят спектакль «Поющая стрела»
Эти штрафы существовали и прежде, заявили в ведомстве
Землетрясения зафиксированы 4 и 5 декабря
После митинга собравшиеся возложили цветы к Вечному огню
Сергей Ханхареев призвал сделать «правильный выбор в пользу своего здоровья»
Выпускник российского ГИТИСа из Улан-Батора поставил Достоевского
Посещение уроков приостановлено на неделю
За весь период болезнь унесла более двух тысяч жизней