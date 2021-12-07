 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок

В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю наказали одного водителя

В Бурятии продолжают контролировать соблюдение масочного режима на межмуниципальном общественном транспорте.

За прошедшую неделю мобильные группы республиканского минтранса совместно с сотрудниками ГИБДД по Бурятии проверили более 30 транспортных средств, следующих в Тарбагатайский, Мухоршибирский, Бичурский, Иволгинский, Селенгинский, Закаменский, Кяхтинский, Прибайкальский, Баргузинский районы. Составлено четыре протокола, в том числе один на водителя.

Нарушителям масочного режима грозит штраф до 1500 тысяч рублей. Проверки продолжаются.

- Рейды на соблюдение масочного режима в первую очередь направлены на предостережение населения от пренебрежительного отношения к угрозе заболевания коронавирусом. Проверки проходят как в транспорте, так и на автовокзалах. Сотрудники минтранса Бурятии рассказывают о важных правилах, которые должны соблюдаться в условиях распространения COVID-19. При выявлении фактов неправильного использования средства индивидуальной защиты проводятся профилактические беседы. При полном отсутствии маски составляется протокол. Так за прошедшую неделю было составлено четыре протокола, один из которых на водителя автобуса. Он не использовал маску, при нахождении в автобусе пассажиров, - сообщили в пресс-службе минтранса.

Все составленные протоколы направлены на рассмотрение в суд.

Кроме того, мобильные группы проверяют организацию и проведение дезинфекции автобусов на автовокзале, информирование пассажиров о соблюдении масочного режима и мерах профилактики, наличие дезинфицирующих средств. Нарушений не выявлено.
масочный режим

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Общество, 07.12.2021
Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года
В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
Общество, 07.12.2021
За неделю наказали одного водителя
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
Общество, 07.12.2021
Проект из Забайкальского края победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
Улан-удэнский юрист помог родителям спортсменов
Улан-удэнский юрист помог родителям спортсменов
Общество, 07.12.2021
Юрист добился того, чтобы родители могли сопровождать своих детей
Минстрой Бурятии призывает жителей продавать квартиры для сирот
Минстрой Бурятии призывает жителей продавать квартиры для сирот
Общество, 07.12.2021
Акция ограничена. Она заканчивается сегодня, 7 декабря
Певица из Бурятии выступит на «Новой Звезде»
Певица из Бурятии выступит на «Новой Звезде»
Общество, 07.12.2021
Бурятия будет болеть за Эржену Санжиеву
Впервые в Бурятии провели сложнейшие операции на глазах
Впервые в Бурятии провели сложнейшие операции на глазах
Общество, 07.12.2021
Врачи спасли трёх пациентов от потери зрения
«Ульгэр» отправится на гастроли в Закаменский район Бурятии
«Ульгэр» отправится на гастроли в Закаменский район Бурятии
Общество, 07.12.2021
Зрители увидят спектакль «Поющая стрела»
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балкона
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балкона
Общество, 07.12.2021
Эти штрафы существовали и прежде, заявили в ведомстве
На Байкале в выходные произошло два землетрясения
На Байкале в выходные произошло два землетрясения
Общество, 07.12.2021
Землетрясения зафиксированы 4 и 5 декабря
В Бурятии почтили память павших воинов
В Бурятии почтили память павших воинов
Общество, 07.12.2021
После митинга собравшиеся возложили цветы к Вечному огню
Главный санврач Бурятии попросил не уезжать на Новый год
Главный санврач Бурятии попросил не уезжать на Новый год
Общество, 07.12.2021
Сергей Ханхареев призвал сделать «правильный выбор в пользу своего здоровья»
В Монголии с успехом идёт спектакль «Преступление и наказание»
В Монголии с успехом идёт спектакль «Преступление и наказание»
Общество, 07.12.2021
Выпускник российского ГИТИСа из Улан-Батора поставил Достоевского
В Бурятии школу отправили на «дистанционку»
В Бурятии школу отправили на «дистанционку»
Общество, 07.12.2021
Посещение уроков приостановлено на неделю
В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
Общество, 07.12.2021
За весь период болезнь унесла более двух тысяч жизней 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^