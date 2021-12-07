В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок

За неделю наказали одного водителя



В Бурятии продолжают контролировать соблюдение масочного режима на межмуниципальном общественном транспорте.



За прошедшую неделю мобильные группы республиканского минтранса совместно с сотрудниками ГИБДД по Бурятии проверили более 30 транспортных средств, следующих в Тарбагатайский, Мухоршибирский, Бичурский, Иволгинский, Селенгинский, Закаменский, Кяхтинский, Прибайкальский, Баргузинский районы. Составлено четыре протокола, в том числе один на водителя.



Нарушителям масочного режима грозит штраф до 1500 тысяч рублей. Проверки продолжаются.



- Рейды на соблюдение масочного режима в первую очередь направлены на предостережение населения от пренебрежительного отношения к угрозе заболевания коронавирусом. Проверки проходят как в транспорте, так и на автовокзалах. Сотрудники минтранса Бурятии рассказывают о важных правилах, которые должны соблюдаться в условиях распространения COVID-19. При выявлении фактов неправильного использования средства индивидуальной защиты проводятся профилактические беседы. При полном отсутствии маски составляется протокол. Так за прошедшую неделю было составлено четыре протокола, один из которых на водителя автобуса. Он не использовал маску, при нахождении в автобусе пассажиров, - сообщили в пресс-службе минтранса.



Все составленные протоколы направлены на рассмотрение в суд.



Кроме того, мобильные группы проверяют организацию и проведение дезинфекции автобусов на автовокзале, информирование пассажиров о соблюдении масочного режима и мерах профилактики, наличие дезинфицирующих средств. Нарушений не выявлено.

