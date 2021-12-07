На картинах изображены живописные уголки Фролихинского заказника
На перроне железнодорожного вокзала города Северобайкальск в Бурятии появилась новая экспозиция, представленная ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Это выставка картин «Краски Фролихинского заказника» северобайкальских художников, посвящённая 45-летию заказника федерального значения «Фролихинский».
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», на картинах в разных техниках нарисованы живописные уголки этой особо охраняемой природной территории: бухта Аяя, река Аяя, «еврейский» пляж полуострова Валунный – одно из самых излюбленных мест туристов и самый маленький остров озера Фролиха – Верхний.
- Очень рады новой выставке. Мы уже пятый год сотрудничаем с «Заповедным Подлеморьем». Нам очень нравятся их экспозиции, каждый раз они разные и очень красивые. Благодаря выставкам пассажиры могут познакомиться с уникальными местами мировой жемчужины озера Байкал и его обитателями – растительным и животным миром, - рассказала начальник вокзала Северобайкальска Оксана Зубина.
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На вокзале Северобайкальска открылась выставка картин
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