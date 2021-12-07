Их обеспечат бесплатными путёвками и окажут содействие в трудоустройстве
В Иркутской области приняли региональную программу «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022–2024 годы. Соответствующее распоряжение было подписано 1 декабря.
Региональной программой предусмотрено обеспечение ветеранов боевых действий и членов семей погибших или умерших ветеранов, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путёвками на санаторно-курортное лечение, предоставление ветеранам денежной компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, содействие в трудоустройстве и иные меры социальной поддержки указанных категорий. Финансирование программы будет осуществляться из средств областного и федерального бюджетов, средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области.
Кроме этого, в 2022 году в Иркутской области также запланировано обследование условий жизни ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших или умерших ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области ветеранам боевых действий окажут соцподдержку
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