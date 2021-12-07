 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

Иркутская учительница отметила столетний юбилей

Иркутская учительница отметила столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Юбиляра поздравил мэр города

В Иркутске свой сотый день рождения отметила ветеран труда, учитель русского языка и литературы, бывший директор школы №80 Анна Смирнова. Более половины жизни – 58 лет – Анна Ананьевна посвятила педагогическому труду.

Анна Смирнова родилась в 1921 году в деревне Сыромолотово Красноярского края. В первый класс девочку не брали, так как она была из семьи раскулаченных крестьян. Поэтому учиться в школу Анна Ананьевна пошла только в 12 лет.

– В деревне меня сделали «ликвидаторами безграмотности». Вместе с сотрудниками библиотеки мы подготовили таблички с алфавитом. Ко мне прикрепили дорожную работницу Наталью Петровну Мищерекову. Она приходила вечером после работы. И я должна была её учить. Когда она впервые прочитала слово «топор», вы не представляете, какая у меня была радость! Я её поцеловала. Пришла домой и сказала маме: «Я буду учительницей!» – вспоминает Анна Смирнова.

В 1946 году Анна Смирнова окончила Иркутский государственный педагогический институт. С 1950-го работала в школе №7. В течение 8 лет была депутатом Кировского районного совета, курировала комиссию по народному образованию. С 1972 года назначена заместителем директора в школе №71. А с 1973-го – директором школы №80. В 1978 году была направлена обкомом КПСС от Восточной Сибири в Италию. Там она преподавала русский язык в Русском центре. Затем вернулась на родину и продолжила работать учителем, социальным педагогом, помогать ученикам на домашнем обучении.

Анна Смирнова – ветеран Великой Отечественной войны. В восьмидесятых получила медаль «За доблестный труд в 1941-1945 годы». За долгие годы работы в школе награждена значком «Отличник народного просвещения». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
юбилей долгожитель ветераны Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка бурятских тангкописцев
В Улан-Удэ откроется выставка бурятских тангкописцев
Общество, 07.12.2021
На ней покажут работы известного художника Данзана Дондокова и его учеников
В Усть-Орде прошли соревнования по стрельбе из лука
В Усть-Орде прошли соревнования по стрельбе из лука
Общество, 07.12.2021
Спортсмены Иркутской области завоевали 32 медали турнира
В Бурятии определены лауреаты государственных премий
В Бурятии определены лауреаты государственных премий
Общество, 07.12.2021
Список победителей пополнился именами Михаила Елбонова и Лудуба Очирова
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на военном чемпионате
Пауэрлифтеры Бурятии успешно выступили на военном чемпионате
Общество, 07.12.2021
Двое спортсменов стали обладателями золотых наград
За неделю ОРВИ заболели более 30 тысячи жителей Иркутской области
За неделю ОРВИ заболели более 30 тысячи жителей Иркутской области
Общество, 07.12.2021
Появились новые случаи заболеваний гриппом     
В Бурятию поступил квадроцикл для авиалесоохраны
В Бурятию поступил квадроцикл для авиалесоохраны
Общество, 07.12.2021
Квадроцикл назвали мощным и маневренным
В Бурятии дефицит культработников
В Бурятии дефицит культработников
Общество, 07.12.2021
Многие выпускники уезжают в другие регионы
Улан-удэнец стал лучшим добровольным пожарным Сибири и Дальнего Востока
Улан-удэнец стал лучшим добровольным пожарным Сибири и Дальнего Востока
Общество, 07.12.2021
Об этом объявили на республиканской комиссии по ЧС
В Иркутской области благодаря Instagram поймали нарушителя ПДД
В Иркутской области благодаря Instagram поймали нарушителя ПДД
Общество, 07.12.2021
18-летний парень выложил фото со своим ВАЗом на тротуаре в парке
Житель Бурятии спас лебедя от гибели
Житель Бурятии спас лебедя от гибели
Общество, 07.12.2021
Спасённая птица пока не может летать
Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
Общество, 07.12.2021
Улан-удэнка Валентина живёт в городе на Неве и зарабатывает онлайн-приватами
В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход
В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход
Общество, 07.12.2021
О нововведении рассказал главный судебный пристав Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^