Иркутская учительница отметила столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Юбиляра поздравил мэр города



В Иркутске свой сотый день рождения отметила ветеран труда, учитель русского языка и литературы, бывший директор школы №80 Анна Смирнова. Более половины жизни – 58 лет – Анна Ананьевна посвятила педагогическому труду.



Анна Смирнова родилась в 1921 году в деревне Сыромолотово Красноярского края. В первый класс девочку не брали, так как она была из семьи раскулаченных крестьян. Поэтому учиться в школу Анна Ананьевна пошла только в 12 лет.



– В деревне меня сделали «ликвидаторами безграмотности». Вместе с сотрудниками библиотеки мы подготовили таблички с алфавитом. Ко мне прикрепили дорожную работницу Наталью Петровну Мищерекову. Она приходила вечером после работы. И я должна была её учить. Когда она впервые прочитала слово «топор», вы не представляете, какая у меня была радость! Я её поцеловала. Пришла домой и сказала маме: «Я буду учительницей!» – вспоминает Анна Смирнова.



В 1946 году Анна Смирнова окончила Иркутский государственный педагогический институт. С 1950-го работала в школе №7. В течение 8 лет была депутатом Кировского районного совета, курировала комиссию по народному образованию. С 1972 года назначена заместителем директора в школе №71. А с 1973-го – директором школы №80. В 1978 году была направлена обкомом КПСС от Восточной Сибири в Италию. Там она преподавала русский язык в Русском центре. Затем вернулась на родину и продолжила работать учителем, социальным педагогом, помогать ученикам на домашнем обучении.



Анна Смирнова – ветеран Великой Отечественной войны. В восьмидесятых получила медаль «За доблестный труд в 1941-1945 годы». За долгие годы работы в школе награждена значком «Отличник народного просвещения». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

