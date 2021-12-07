В Бурятии появился первый мастер спорта России по ММА

Общество, Фото: личная страница Бадмацырена Доржиева

Спортивное звание было присвоено Бадмацырену Доржиеву



Приказом министерства спорта Российской Федерации мастеру спорта России международного класса по спортивной борьбе (панкратиону) Бадмацырену Доржиеву присвоено спортивное звание мастер спорта России по ММА – смешанным боевым искусствам или миксфайту. Спортсмен стал первым в республике, кто получил подобное звание, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Свою профессиональную карьеру по этому виду спорта Бадмацырен Доржиев начал в 2015 году. За этот период спортсмен стал чемпионом России, Европы и мира. Профессиональный боец 6:0:0.

