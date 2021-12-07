Спортивное звание было присвоено Бадмацырену Доржиеву
Приказом министерства спорта Российской Федерации мастеру спорта России международного класса по спортивной борьбе (панкратиону) Бадмацырену Доржиеву присвоено спортивное звание мастер спорта России по ММА – смешанным боевым искусствам или миксфайту. Спортсмен стал первым в республике, кто получил подобное звание, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Свою профессиональную карьеру по этому виду спорта Бадмацырен Доржиев начал в 2015 году. За этот период спортсмен стал чемпионом России, Европы и мира. Профессиональный боец 6:0:0.
В Бурятии появился первый мастер спорта России по ММА
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