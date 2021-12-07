Впервые в Бурятии провели сложнейшие операции на глазах

Врачи спасли трёх пациентов от потери зрения



Впервые в Бурятии выполнили сложнейшие офтальмологические операции. Они состоялись в республиканской клинической больнице имени Семашко.



Речь идёт о малоинвазивных бесшовных операциях на заднем отрезке глаза. Операции проводятся для восстановления его анатомической структуры. Такая методика показана пациентам, теряющим зрение вследствие отслойки сетчатки, диабетической ретинопатии, возрастных изменений и т.д. На данный момент патология заднего отрезка глаза занимает второе место после глаукомы по первичному выходу на инвалидность.



На сегодня в Бурятии более 150 пациентов, нуждающихся в получении этой высокотехнологичной помощи, а оперироваться можно только в федеральных центрах, где ожидание очереди составляет шесть и более месяцев.



- Внедрение витреоретинальной хирургии в Бурятии стало доступно благодаря приобретению дорогостоящего лазерного оборудования. Мы долго и планомерно шли к этому, наши специалисты прошли обучение, теперь надеемся, что будем работать дальше и развивать данное направление, - отметил офтальмохирург, заслуженный врач Бурятии Вячеслав Цыбиков.



Для проведения первых операций в Улан-Удэ прилетел Дмитрий Шкворченко - один из ведущих офтальмохирургов страны из МНТК «Микрохирургия глаза имени Федорова».



- Дмитрий Олегович успешно провел три операции – пациенты 50 + с возрастными изменениями на глазном дне. Главная цель витрэктомии – предотвратить патологический процесс и остановить потерю зрения. Впереди нас ждет много работы, дальнейшее обучение, мастер-классы от специалистов, но мы надеемся, что уже в скором времени сможем оказывать помощь жителям республики здесь, «в родных стенах, - рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза Дарима Сосорова.





По информации РКБ имени Семашко

