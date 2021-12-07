«Ульгэр» отправится на гастроли в Закаменский район Бурятии

Зрители увидят спектакль «Поющая стрела»
8 и 9 декабря Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» представит спектакль «Поющая стрела» жителям села Санага и города Закаменск Закаменского района. Зрители познакомятся с главным героем Мээл-баатаром.
Автор и режиссёр Эрдэни Жалцанов создал спектакль на основе бурятских народных сказаний, а главный художник театра Ольга Акимова создала колоритных кукол, напоминающих героев картин бурятского художника Цырен-Намжил Очирова.
Эпическая драма будет идти на двух языках – бурятском и русском.
«Поющая стрела» — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» 2006 года в двух номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая мужская роль в театре кукол».
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