«Ульгэр» отправится на гастроли в Закаменский район Бурятии

«Поющая стрела» — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» 2006 года в двух номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая мужская роль в театре кукол».







8 и 9 декабря Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» представит спектакль «Поющая стрела» жителям села Санага и города Закаменск Закаменского района. Зрители познакомятся с главным героем Мээл-баатаром.Автор и режиссёр Эрдэни Жалцанов создал спектакль на основе бурятских народных сказаний, а главный художник театра Ольга Акимова создала колоритных кукол, напоминающих героев картин бурятского художника Цырен-Намжил Очирова.Эпическая драма будет идти на двух языках – бурятском и русском.