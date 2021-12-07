Эти штрафы существовали и прежде, заявили в ведомстве
Министерство строительства РФ распространило требования перепланировки жилья и остекления балконов на юридические лица. Нововведений для граждан нет, сообщила в понедельник пресс-служба министерства, передаёт ТАСС.
Ранее в СМИ распространилась информация, что, согласно новому приказу минстроя, за самовольную обшивку или остекление балкона в России будут предусмотрены штрафы.
«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», - говорится в сообщении.
Требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утверждёнными правительством Российской Федерации ещё в 2006 году. С 1 марта 2022 года данное постановление утратит силу и вступит в силу приказ минстроя России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».
Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балкона
Общество, Фото:
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