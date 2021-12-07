Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балкона

Эти штрафы существовали и прежде, заявили в ведомстве



Министерство строительства РФ распространило требования перепланировки жилья и остекления балконов на юридические лица. Нововведений для граждан нет, сообщила в понедельник пресс-служба министерства, передаёт ТАСС.



Ранее в СМИ распространилась информация, что, согласно новому приказу минстроя, за самовольную обшивку или остекление балкона в России будут предусмотрены штрафы.



«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», - говорится в сообщении.



Требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утверждёнными правительством Российской Федерации ещё в 2006 году. С 1 марта 2022 года данное постановление утратит силу и вступит в силу приказ минстроя России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».





