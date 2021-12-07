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В Бурятии определены лауреаты государственных премий

В Бурятии определены лауреаты государственных премий
Общество,  Фото:pixabay.com
Список победителей пополнился именами Михаила Елбонова и Лудуба Очирова

3 декабря главой Бурятии Алексей Цыденов подписал протокол заседания комиссии республики по государственным премиям.

Государственная премия в области театрального искусства присуждена народному артисту Российской Федерации Михаилу Елбонову за вклад в развитие профессионального театрального искусства региона.

Государственная премия за заслуги в развитии народного творчества присуждена :
- В номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества» народному Забайкальскому казачьему ансамблю «Станица» культурно-досугового центра «Рассвет» города Улан-Удэ, руководитель Георгий Григорьев.
- в номинации «Физическое лицо» народному мастеру, резчику по дереву Максиму Гомбоеву.

Государственной премии лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении республики, реализующей образовательные программы в области искусств удостоен студент 4 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского Лудуб Очиров.

Также были присуждены государственные премии лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
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