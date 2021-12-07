Слушателями стали будущие юристы
В преддверии международного дня борьбы представители прокуратуры Бурятии с преподавателями и студентами юридического факультета Бурятского государственного университета в режиме видеоконференцсвязи провели мероприятие по вопросам правовой экспертизы нормативных правовых актов. Мероприятие проводилось в преддверии международного дня борьбы с коррупцией.
Представители прокуратуры рассказали об особенностях обеспечения законности действующих нормативных правовых актов, о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
В рамках состоявшейся дискуссии студенты задавали вопросы о работе органов прокуратуры на данных направлениях надзорной деятельности, прокуроры ответили на вопросы, привели примеры из прокурорской практики, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура Бурятии рассказала студентам о коррупции
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