Прокуратура Бурятии рассказала студентам о коррупции

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Слушателями стали будущие юристы



В преддверии международного дня борьбы представители прокуратуры Бурятии с преподавателями и студентами юридического факультета Бурятского государственного университета в режиме видеоконференцсвязи провели мероприятие по вопросам правовой экспертизы нормативных правовых актов. Мероприятие проводилось в преддверии международного дня борьбы с коррупцией.



Представители прокуратуры рассказали об особенностях обеспечения законности действующих нормативных правовых актов, о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.



В рамках состоявшейся дискуссии студенты задавали вопросы о работе органов прокуратуры на данных направлениях надзорной деятельности, прокуроры ответили на вопросы, привели примеры из прокурорской практики, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

