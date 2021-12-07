Прокуратура выявила нарушения
В Бичурском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона об общих принципах организации местного самоуправления.
Выявлены факты невключения решений, принятых на местном референдуме, в республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренный республиканским законом.
В нарушение закона муниципалитеты в установленный региональным законом срок не направляли в орган государственной власти принятые нормативные правовые акты для регистрации их в едином регистре.
Главам четырёх сельских поселений, по результатам рассмотрения которых нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии глав четырёх сёл привлекли к ответственности
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