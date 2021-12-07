В Бурятии глав четырёх сёл привлекли к ответственности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура выявила нарушения



В Бичурском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона об общих принципах организации местного самоуправления.



Выявлены факты невключения решений, принятых на местном референдуме, в республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренный республиканским законом.



В нарушение закона муниципалитеты в установленный региональным законом срок не направляли в орган государственной власти принятые нормативные правовые акты для регистрации их в едином регистре.



Главам четырёх сельских поселений, по результатам рассмотрения которых нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

