Житель Бурятии разгромил молотком дом бывшей

Мужчина только вышел из колонии и вновь отправился туда



Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».



В июле мужчина условно-досрочно освободился из колонии. В исправительное учреждение его отправили за совершение особо тяжкого преступления.



В сентябре этого же года из неприязни осуждённый проник в дом к бывшей сожительнице и с помощью молотка повредил бытовую технику, причинив хозяйке значительный материальный ущерб.



Суд отменил сельчанину условно-досрочное освобождение и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 2 года 8 месяцев.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

