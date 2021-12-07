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Житель Бурятии разгромил молотком дом бывшей

Житель Бурятии разгромил молотком дом бывшей
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина только вышел из колонии и вновь отправился туда

Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

В июле мужчина условно-досрочно освободился из колонии. В исправительное учреждение его отправили за совершение особо тяжкого преступления.

В сентябре этого же года из неприязни осуждённый проник в дом к бывшей сожительнице и с помощью молотка повредил бытовую технику, причинив хозяйке значительный материальный ущерб.

Суд отменил сельчанину условно-досрочное освобождение и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 2 года 8 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура суд приговор осужденные

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