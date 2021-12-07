Мужчина только вышел из колонии и вновь отправился туда
Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».
В июле мужчина условно-досрочно освободился из колонии. В исправительное учреждение его отправили за совершение особо тяжкого преступления.
В сентябре этого же года из неприязни осуждённый проник в дом к бывшей сожительнице и с помощью молотка повредил бытовую технику, причинив хозяйке значительный материальный ущерб.
Суд отменил сельчанину условно-досрочное освобождение и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 2 года 8 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии разгромил молотком дом бывшей
Общество, Фото:
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