Худрук Бурятского оперного театра покорил зрителей творческой презентацией. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
5 декабря состоялся вечер-презентация художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета Владимира Рылова «С возвращением, maestro!»
В первом отделении Владимир Рылов прочитал повесть Пушкина «Метель» под музыку Георгия Свиридова и дирижировал оркестром. Получился необычный моноспектакль.
Во второй части программы прозвучали фрагменты из поэмы «Руслан и Людмила» в исполнении оркестра, хора и солистов театра.
Звезда оперной сцены, народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова назвала вчерашний вечер «грандиозным событием в нашем театре».
- «С возвращением, maestro!» - это необыкновенный проект и действительно нужный, за что огромное спасибо маэстро Рылову. Великие имена – Пушкин! Глинка! Свиридов! Оркестр! Солисты! Хор! И наконец, сам маэстро, который подарил нам всем невероятную идею по созданию такого незабываемого действа! Владимир Рылов читал, дирижировал, пел, и всё это с большим пониманием дела, с высочайшим вкусом и мастерством! На сегодня ни в одном учебном заведении не дадут столько знаний, любви и радости, что творит наш художественный руководитель, - поделилась Ольга Жигмитова на своей странице.
По её словам, весь коллектив театра «наконец-то в большом счастье и единстве». Артисты и сотрудники вдохновлены и настроены на серьёзные работу.
С момента прихода Владимира Рылова на пост художественного руководителя Бурятского театра оперы и балета прошло два месяца. До назначения должность была вакантна 2,5 года.
В Бурятском оперном театре состоялось «грандиозное событие»
Общество, Фото:
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