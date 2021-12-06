Активисты продолжают помогать медработникам в ковидных стационарах
Участники акции, среди которых, и активисты регионального ОНФ, продолжают помогать медикам в ковидных стационарах и жителям республики, сообщает правительство Бурятии.
Волонтёры навестили подшефных пенсионеров с инвалидностью и вручили им продуктовые наборы. Активисты приобрели их на средства, полученные после участия во всероссийской акции «Оставайся донором».
Также волонтёры провели кулинарный мастер-класс для воспитанников вокальной студии «Верхнеудинские кужата». Эта студия была создана Улан-Удэнским городским казачьим обществом «Верхнеудинская станица».
Совместно с воспитанниками студии они приготовили около 300 капкейков. 120 из них были переданы медикам 437-го военного госпиталя в посёлке Сосновый Бор. Остальные пирожные были переданы самим воспитанникам вокальной студии.
Вчера в России и Бурятии отмечался День волонтёра-2021. Его ещё называют Международным днём добровольцев. Цель этого праздника - привлечение внимания общественности к волонтерству — безвозмездной помощи на благо общества.
В России набирает силу «серебряное» добровольчество. Участие в волонтерской деятельности улучшает качество жизни лиц старшего возраста, происходит их ресоциализация, повышается востребованность в обществе, формируются, укрепляются межпоколенческие связи и обеспечивается преемственность традиций, опыта, ценностей. Негатив и недовольство действительностью, иногда свойственные людям старшего возраста, трансформируются в созидательные добровольческие активности.
Участвуют в различных акциях серебряные волонтёры в Заиграевском и Курумканском районах Бурятии.
В Бурятии волонтёры подарили медикам 120 капкейков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объявлены победители «Эвенкийского нимнгакана» и «Аяргумэ тэтэгэ»
Худрук Бурятского оперного театра покорил зрителей творческой презентацией. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Победителей наградили ценными призами
Празднование проходило в течение трёх дней
В нём приняли участие юниоры до 24 лет
Солбон Лыгденов представит свои работы на выставке «Завязь времён»
Активисты продолжают помогать медработникам в ковидных стационарах
Фотограф Алексей Сватов назвал самыми живописными зимние рассветы
Жители республики не торопятся отказываться от вредных привычек
Горки теперь будут проверять на соответствие ГОСТам
В декабре 2021 года Дондоку Улзытуеву исполнилось бы 85 лет
Во вторник состоится хурал от сглаза, порчи, проклятий и болезней
Туркомпании предлагают посетить великое озеро в феврале для того, чтобы увидеть его прозрачный лёд
Книжный салон будет длиться два дня
Бригада ехала по вызову и увидела пламя