В Бурятии волонтёры подарили медикам 120 капкейков

Общество, Фото: страница правительства Бурятии

Активисты продолжают помогать медработникам в ковидных стационарах



Участники акции, среди которых, и активисты регионального ОНФ, продолжают помогать медикам в ковидных стационарах и жителям республики, сообщает правительство Бурятии.



Волонтёры навестили подшефных пенсионеров с инвалидностью и вручили им продуктовые наборы. Активисты приобрели их на средства, полученные после участия во всероссийской акции «Оставайся донором».



Также волонтёры провели кулинарный мастер-класс для воспитанников вокальной студии «Верхнеудинские кужата». Эта студия была создана Улан-Удэнским городским казачьим обществом «Верхнеудинская станица».



Совместно с воспитанниками студии они приготовили около 300 капкейков. 120 из них были переданы медикам 437-го военного госпиталя в посёлке Сосновый Бор. Остальные пирожные были переданы самим воспитанникам вокальной студии.



Вчера в России и Бурятии отмечался День волонтёра-2021. Его ещё называют Международным днём добровольцев. Цель этого праздника - привлечение внимания общественности к волонтерству — безвозмездной помощи на благо общества.



В России набирает силу «серебряное» добровольчество. Участие в волонтерской деятельности улучшает качество жизни лиц старшего возраста, происходит их ресоциализация, повышается востребованность в обществе, формируются, укрепляются межпоколенческие связи и обеспечивается преемственность традиций, опыта, ценностей. Негатив и недовольство действительностью, иногда свойственные людям старшего возраста, трансформируются в созидательные добровольческие активности.



Участвуют в различных акциях серебряные волонтёры в Заиграевском и Курумканском районах Бурятии.

