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Вечер памяти Дондока Улзытуева пройдёт в Улан-Удэ

Вечер памяти Дондока Улзытуева пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В декабре 2021 года Дондоку Улзытуеву исполнилось бы 85 лет

12 декабря в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдёт вечер памяти бурятского поэта Дондока Улзытуева под названием «Гуурhанай гурбан нюуса» или «Три тайны пера», сообщает пресс-служба оперного театра.

В декабре 2021 года Дондоку Улзытуеву исполнилось бы 85 лет. В честь его юбилея солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета исполнят песни на стихи поэта, прочтут его драматические произведения. На вечере поэты и писатели Бурятии поделятся со зрителями своими воспоминаниями о писателе.

— Вклад поэта в развитие и распространение бурятского языка невозможно переоценить. Именно с творчества Дондока Улзытуева началась лирико-философская национальная поэзия. Его стихи переводили на эстонский, финский, татарский, белорусский, казахский, калмыцкий, монгольский, венгерский, украинский и другие языки, печатали все советские литературные издания, — отметила заслуги поэта министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


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вечер памяти

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