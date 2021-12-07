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В Бурятии местами плюсовая температура

В Бурятии местами плюсовая температура
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -8

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 декабря по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами до 3 тепла, по северо-востоку -9,-14.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -6,-8 градусов.
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