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Байкал начнёт замерзать в начале января

Байкал начнёт замерзать в начале января
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туркомпании предлагают посетить великое озеро в феврале для того, чтобы увидеть его прозрачный лёд

Лёд Байкала можно по праву назвать чудом света. Количество желающих увидеть самое глубокое озеро на планете не уменьшается и в зависимости от времени года. В последнее время стало трендом посещение сибирского озера в зимнее время. Многие туристы хотят увидеть прозрачный лёд Байкала, послушать подводные звуки, которые идут из глубины пресноводного водоема.

- Посещаемость Байкала становится максимальной к Новому году. Однако мало кому известно, что озеро замерзает только в начале января. В целом, этот процесс длится с конца декабря до середины января. Поэтому, если вы планируете поездку, чтобы полюбоваться прозрачным льдом на Байкале, имеет смысл ехать туда не раньше февраля, - сообщает компания NFR Travel.

По данным компании, оптимальное время для поездки на Байкал — с 10 февраля по 10 марта. Именно в этом период озеро покрывается прозрачным льдом.

В прошлом году прозрачный байкальский лед можно было увидеть не только вблизи острова Ольхон, но и со стороны бурятского побережья, в приграничном с Иркутской областью селе Выдрино Кабанского района Бурятии.

В середине января «Байкал Daily» сообщал, что на Байкале в селе Выдрино Кабанского района Бурятии нашли идеальный лёд. Отдыхающий заснял на видео замёрзшее озеро с абсолютно прозрачным льдом.

Байкал лед

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