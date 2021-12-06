Байкал начнёт замерзать в начале января



В середине января «Байкал Daily» сообщал, что на Байкале в селе Выдрино Кабанского района Бурятии нашли идеальный лёд . Отдыхающий заснял на видео замёрзшее озеро с абсолютно прозрачным льдом.





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Лёд Байкала можно по праву назвать чудом света. Количество желающих увидеть самое глубокое озеро на планете не уменьшается и в зависимости от времени года. В последнее время стало трендом посещение сибирского озера в зимнее время. Многие туристы хотят увидеть прозрачный лёд Байкала, послушать подводные звуки, которые идут из глубины пресноводного водоема.- Посещаемость Байкала становится максимальной к Новому году. Однако мало кому известно, что озеро замерзает только в начале января. В целом, этот процесс длится с конца декабря до середины января. Поэтому, если вы планируете поездку, чтобы полюбоваться прозрачным льдом на Байкале, имеет смысл ехать туда не раньше февраля, - сообщает компания NFR Travel.По данным компании, оптимальное время для поездки на Байкал — с 10 февраля по 10 марта. Именно в этом период озеро покрывается прозрачным льдом.В прошлом году прозрачный байкальский лед можно было увидеть не только вблизи острова Ольхон, но и со стороны бурятского побережья, в приграничном с Иркутской областью селе Выдрино Кабанского района Бурятии.