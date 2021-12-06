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В России изменят правила получения пенсии для двух категорий

В России изменят правила получения пенсии для двух категорий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля

Минтруд России предложил изменить порядок выплат пенсий для двух категорий граждан.

Минтруд подготовил поправки, которые меняют порядок оформления заявления на единовременное получение пенсионных накоплений для тех граждан, которые имеют на это право. Новые правила будут распространяться на тех, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут россияне, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам — к ним относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, им потребуется подать соответствующее заявление на портале Госуслуг.

Соответствующий законопроект размещен на проекте нормативных правовых актов, сообщает РБК со ссылкой на «Московский комсомолец».

Повторное заявление на получение выплаты можно будет подать через пять лет. Рассмотрят заявление гражданина о выплате в ПФР в течение пяти дней. О принятом решении также уведомят через портал госуслуг.

Единовременная выплата производится только из накопительной части пенсии. На неё могут претендовать:

- мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд;

- граждане, получающие пенсию по инвалидности или в связи с утратой кормильца, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии;

- участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступить в нее можно было до 31 декабря 2014 года.
пенсии

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