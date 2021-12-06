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Две новогодние программы стартуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Две новогодние программы стартуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Их маршруты не пересекутся и будут работать в музее до конца декабря

Проект Этнографического музея называется «Сказки с мороза» (0+), а интерактивный тур ивент-компании – «Там на неведомых дорожках» (0+). Музей презентует свою новогоднюю программу впервые. Квест-игра «Мармелада» проводится в третий раз. В музейном празднике дети встретятся с символом года – тигром и получат полезные подарки.

- Завтра, 7 декабря стартует наша программа – детское театрализованное представление, где ребята будут искать Деда Мороза и получат полезные подарки, как мешок для сменной обуви, светоотражающий значок, сертификат на тюбинг и спортивный мячик, - рассказала «Байкал Daily» автор программы, заведующая отделом научно-просветительской работы Этнографического музея Юлия Осеева.

Второй новогодний праздник начнётся 8 декабря, этот проект действует в музее уже два года. В 2019 году в нем приняли участие восемь тысяч детишек, в прошлом году – две тысячи.

- Наш проект задуман как интерактивная командная игра. Мы работаем по франшизе, подобные квест-игры пройдут в четырёх городах, как Иркутск, Братск, Норильск и у нас в Улан-Удэ, - поделилась директор ивент-компании Елена Заварзина.

В этом году компания запускает другую новогоднюю программу и в Селенгинске Кабанского района.

Новогодние программы, стартующие в Этнографическом музее, совершенно разные, и их маршруты не пересекаются друг с другом. По словам Юлии Осеевой, территория музея большая и позволяет провести в нем разные проекты.
этнографический музей

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