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20 лет на сцене. Улан-удэнцы снова аплодировали «Улейским девушкам»

20 лет на сцене. Улан-удэнцы снова аплодировали «Улейским девушкам»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики не единожды посещают мистическую драму Бурдрамы

Таинство древнего мира, кружащий хоровод призрачных красавиц и песня, летящая в ночное небо…Этот спектакль-долгожитель, премьера которого состоялась в октябре 2000 года, по-прежнему притягивает зрителей, с годами обретая все большее обаяние. Визитная карточка театра – спектакль «Улейские девушки» с успехом гастролировал по всему миру. Само рождение спектакля произошло на сцене нью-йоркского театра «Ла Мама» в марте 2000 года. Роли исполняли американские артисты азиатского происхождения, сообщается в афише Бурдармы.

- Мы в пятый раз посетили этот спектакль, - рассказала семейная пара улан-удэнцев Туяна и Тумэн. – И как в первый раз на премьере снова поражены энергетикой постановки.

«Улейские девушки» рассказывают о нравственных ценностях человека, в частности, не укради. В спектакле отец жениха из самых добрых побуждений крадет священный огонь у духов местности. И эта кража оборачивается трагедией для всей семьи, невесты и для гостей свадьбы.

В 2004 году постановка стала дипломной работой актерского курса ВСГАКИ, которым руководили Эржена и Саян Жамбаловы, сегодняшнего худрука театра. Народное песенное творчество, обрядовый фольклор, игры и танцы иркутских бурят, широко представленные в спектакле, стали результатом экспедиции в Усть-Орду в 1999 году. В сюжет вплетаются народные поэтические легенды о похищении у духов огня и предание об улейской девушке, которая из-за неразделенной любви ушла из жизни и превратилась в призрак...

Спектакль начался в фойе театра, где происходил импровизированный выкуп современной невесты. Действие, происходящее на сцене, временами жутко, иногда – смешно.

Отношения между миром духов и миром людей, песенная и обрядовая самобытность – стихия этой постановки. И в этот раз, вчера, 5 декабря зал Бурдармы был полон. Зрители стали свидетелями драмы, которая развернулась на сцене, заунывная песня невесты растрогала всех без исключения. Спектакль-долгожитель снова поразил улан-удэнцев до глубины души и напомнил о своих истоках.


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театр бурятской драмы

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