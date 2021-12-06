В Бурятии наградили лауреатов инклюзивных игр

Диплома I степени удостоена хореографическая группа дома культуры глухих Улан-Удэ



Награждение лауреатов и участников первых международных детских инклюзивных творческих игр состоялось 4 декабря в Улан-Удэ. Бурятию на творческих состязаниях представили два коллектива и пять сольных исполнителей. Своё творчество они показали в номинациях: вокал, хореография, художественное слово, жестовая песня, аудиовизуальное искусство.



В торжественной церемонии награждения участвовали уполномоченные по правам ребёнка в Бурятии, Хабаровском крае и Магаданской области. Они вручили призёрам дипломы, медали и памятные призы.



Диплома I степени первых международных детских инклюзивных творческих игр удостоена хореографическая группа дома культуры глухих города Улан-Удэ БРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» (руководитель Цыбенова И.). В номинация «Жестовая песня» дипломом III степени отмечен дуэт учеников специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната I-II вида города Улан-Удэ (руководитель Будникова А.). Также были вручены дипломы за участие.



Напомним, региональный отборочный этап первых международных детских инклюзивных творческих игр был проведён в Бурятии в июне. В отборочном этапе игр участвовали 43 конкурсанта.



На первые международные детские инклюзивные творческие игры поступило 610 заявок от 1149 участников из 59 субъектов РФ и 5 стран (Армения, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Италия). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

