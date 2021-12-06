Диплома I степени удостоена хореографическая группа дома культуры глухих Улан-Удэ
Награждение лауреатов и участников первых международных детских инклюзивных творческих игр состоялось 4 декабря в Улан-Удэ. Бурятию на творческих состязаниях представили два коллектива и пять сольных исполнителей. Своё творчество они показали в номинациях: вокал, хореография, художественное слово, жестовая песня, аудиовизуальное искусство.
В торжественной церемонии награждения участвовали уполномоченные по правам ребёнка в Бурятии, Хабаровском крае и Магаданской области. Они вручили призёрам дипломы, медали и памятные призы.
Диплома I степени первых международных детских инклюзивных творческих игр удостоена хореографическая группа дома культуры глухих города Улан-Удэ БРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» (руководитель Цыбенова И.). В номинация «Жестовая песня» дипломом III степени отмечен дуэт учеников специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната I-II вида города Улан-Удэ (руководитель Будникова А.). Также были вручены дипломы за участие.
Напомним, региональный отборочный этап первых международных детских инклюзивных творческих игр был проведён в Бурятии в июне. В отборочном этапе игр участвовали 43 конкурсанта.
На первые международные детские инклюзивные творческие игры поступило 610 заявок от 1149 участников из 59 субъектов РФ и 5 стран (Армения, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Италия). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии наградили лауреатов инклюзивных игр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Коллекция «Алтан Луу» заняла второе место в номинации «Восточный костюм»
Регистрация участников продлится до 10 декабря
Соревнования среди детских команд прошли 5 декабря
Буян Цыренов взял «золото» соревнований в весовой категории до 79 кг
Объявлены победители «Эвенкийского нимнгакана» и «Аяргумэ тэтэгэ»
Худрук Бурятского оперного театра покорил зрителей творческой презентацией. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Победителей наградили ценными призами
Празднование проходило в течение трёх дней
В нём приняли участие юниоры до 24 лет
Солбон Лыгденов представит свои работы на выставке «Завязь времён»
Активисты продолжают помогать медработникам в ковидных стационарах
Фотограф Алексей Сватов назвал самыми живописными зимние рассветы
Жители республики не торопятся отказываться от вредных привычек
Горки теперь будут проверять на соответствие ГОСТам
В декабре 2021 года Дондоку Улзытуеву исполнилось бы 85 лет