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В Улан-Удэ трости слабовидящих пешеходов сделали заметными

В Улан-Удэ трости слабовидящих пешеходов сделали заметными
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Трости оклеили световозвращающей плёнкой

В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции рассказали слабовидящим пешеходам о пользе применения световозвращающих элементов. Встреча состоялась по инициативе председателя Улан-Удэнского филиала всероссийского общества слепых Лилии Никитиной.

Полицейские объяснили принцип действия световозвращателей и помогли украсить яркой плёнкой белые трости слабовидящих пешеходов. Участники встречи отметили, что они сделают из плёнки дополнительные аксессуары на сумки и верхнюю одежду, чтобы быть ещё заметнее на дороге для водителей.

Также слабовидящие пешеходы поблагодарили автоинспекторов за интересное мероприятие и проявленную заботу, и внимание.

- Госавтоинспекция напоминает водителям и другим участникам дорожного движения о том, что рядом с нами живут, учатся и работают люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, и им гораздо труднее ориентироваться в окружающем мире, полагаясь только на слух, обоняние и белую трость, - обратились сотрудники УГИБДД по Бурятии.

Согласно пункту 14.5 ПДД, во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Автомобилистов призвали проявить уважение к таким пешеходам.
ГИБДД

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