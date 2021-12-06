В Улан-Удэ трости слабовидящих пешеходов сделали заметными

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Трости оклеили световозвращающей плёнкой



В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции рассказали слабовидящим пешеходам о пользе применения световозвращающих элементов. Встреча состоялась по инициативе председателя Улан-Удэнского филиала всероссийского общества слепых Лилии Никитиной.



Полицейские объяснили принцип действия световозвращателей и помогли украсить яркой плёнкой белые трости слабовидящих пешеходов. Участники встречи отметили, что они сделают из плёнки дополнительные аксессуары на сумки и верхнюю одежду, чтобы быть ещё заметнее на дороге для водителей.



Также слабовидящие пешеходы поблагодарили автоинспекторов за интересное мероприятие и проявленную заботу, и внимание.



- Госавтоинспекция напоминает водителям и другим участникам дорожного движения о том, что рядом с нами живут, учатся и работают люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, и им гораздо труднее ориентироваться в окружающем мире, полагаясь только на слух, обоняние и белую трость, - обратились сотрудники УГИБДД по Бурятии.



Согласно пункту 14.5 ПДД, во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Автомобилистов призвали проявить уважение к таким пешеходам.

