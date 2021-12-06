Объём средств, украденных киберпреступниками у клиентов банков, вырос на 18,5%
Центральный банк России предложил обязать банки возвращать деньги тем, кто стал жертвой мошенников, сообщает РБК.
Директор департамента информационной безопасности Банк России Вадим Уваров ранее заявил, что регулятор усовершенствует механизм возврата клиентам банков денег, похищенных мошенниками. Так, по данным Центробанка, в прошлом квартале объём средств, украденных киберпреступниками у клиентов банков, вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 3,2 миллиарда рублей. При этом доля возвращенных средств от всего объёма похищенного, напротив, резко снизилась: на 5,4 процентного пункта, до 7,7%. Чтобы повлиять на ситуацию, Центробанк планирует кардинально изменить порядок возврата средств.
- Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придётся вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях, - отмечает РБК.
Центробанк России предложил возвращать деньги жертвам мошенников
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