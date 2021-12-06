В Чите наградили водителя «скорой», спасшего женщину от насильника

Общество, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Отважный водитель награждён медалью «Доблесть и отвага»



Водителя скорой помощи, который задержал насильника в Чите, наградили медалью Следственного комитета России «Доблесть и отвага».



- 3 декабря руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов отметил мужественный поступок водителя скорой помощи Дмитрия Калашникова. Он вручил ему ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Приказ о награждении смелого забайкальца подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, - сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ночью 15 августа бригада станции скорой медицинской помощи прибыла на вызов в микрорайон Осетровка в Чите. Фельдшеры вошли в дом для оказания медицинской помощи, а водитель бригады Дмитрий Калашников остался в машине. В какой-то момент мужчина услышал женские крики и не раздумывая бросился на помощь. Он увидел мужчину, который, удерживая женщину, пытался изнасиловать её.



Водитель кинулся на помощь и обездвижил нападавшего. Насильник пытался вырваться, угрожал, но шансов у него не было – хватка Дмитрия была твёрдой.



Коллеги Дмитрия, выйдя из подъезда, незамедлительно вызвали полицию. Впоследствии на напавшего на женщину мужчину возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд.



Отмечая мужественный поступок Дмитрия, Юрий Русанов добавил:



«…Такие люди должны стать примером для забайкальцев, ведь мужество, героизм и даже простое неравнодушие к чужой беде - те качества, которых недостаёт в наше время».



Отметим, коллеги Дмитрия рассказывают о нём как о скромном человеке.





