Коллекция «Алтан Луу» заняла второе место в номинации «Восточный костюм»
Театр моды «Вдохновение» из села Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии стал призёром Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2021». В конце ноября театр моды представил в Москве коллекцию «Алтан Луу – Золотой Дракон» от дизайнера Светланы Банзаровой.
По итогам среди 200 конкурсантов: художников-модельеров, дизайнеров, представителей этнокультурных общественных объединений в области создания и пропаганды этнической одежды – коллекция заняла второе место в номинации «Восточный костюм». Всего на конкурс было представлено более 100 коллекций из двадцати регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Напомним, что на конкурсе также были награждены известный бурятский дизайнер Игорь Сарапулов и театр моды «Морин эрдэни» из села Зуткулей Агинского Бурятского округа.
Театр моды из Бурятии победил на Евразийском конкурсе
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