В Забайкалье пройдёт выставка, посвящённая Сагаалгану

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К участию приглашаются художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного творчества



В Забайкальском крае в дни празднования Сагаалгана традиционно проходит выставка, раскрывающая культуру и традиции бурятского народа. Мероприятие проходит в музейно-выставочном центре в Чите.



К участию в выставке «Белый месяц – 2022» приглашаются художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного творчества. Работы должны отражать самобытность бурятского народа, его традиции, культуру, показывать уникальность флоры и фауны и т.п.



Работы ждут с 17 по 21 января 2022 года в музейно-выставочном центре Забайкальского края с 10 до 18 часов, сообщает пресс-служба МВЦ.



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