В Улан-Удэ откроется выставка «фантастического реализма»

Зрители увидят «загадочные» картины местного художника



17 декабря в столице Бурятии открывается персональная выставка улан-удэнского художника Артёма Ульянова «Инобытие». Экспозиция разместится в центре современного искусства «Залуу».



На выставке работ Артёма Ульянова зритель увидит картины, выполненные масляными красками на холстах.



- Работы выполнены в жанре «фантастический реализм». Сюжеты картин загадочны. В них демонстрируется некая далёкая реальность с её простыми ситуациями, но в которой при этом отражается и наше бытие, - сообщает пресс-служба центра.



Выставка будет проходить до 31 января 2022 года.



Возрастное ограничение 6+

