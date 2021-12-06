Зрители увидят «загадочные» картины местного художника
17 декабря в столице Бурятии открывается персональная выставка улан-удэнского художника Артёма Ульянова «Инобытие». Экспозиция разместится в центре современного искусства «Залуу».
На выставке работ Артёма Ульянова зритель увидит картины, выполненные масляными красками на холстах.
- Работы выполнены в жанре «фантастический реализм». Сюжеты картин загадочны. В них демонстрируется некая далёкая реальность с её простыми ситуациями, но в которой при этом отражается и наше бытие, - сообщает пресс-служба центра.
Выставка будет проходить до 31 января 2022 года.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется выставка «фантастического реализма»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К участию приглашаются художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного творчества
Диплома I степени удостоена хореографическая группа дома культуры глухих Улан-Удэ
Коллекция «Алтан Луу» заняла второе место в номинации «Восточный костюм»
Регистрация участников продлится до 10 декабря
Соревнования среди детских команд прошли 5 декабря
Буян Цыренов взял «золото» соревнований в весовой категории до 79 кг
Объявлены победители «Эвенкийского нимнгакана» и «Аяргумэ тэтэгэ»
Худрук Бурятского оперного театра покорил зрителей творческой презентацией. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Победителей наградили ценными призами
Празднование проходило в течение трёх дней
В нём приняли участие юниоры до 24 лет
Солбон Лыгденов представит свои работы на выставке «Завязь времён»
Активисты продолжают помогать медработникам в ковидных стационарах
Фотограф Алексей Сватов назвал самыми живописными зимние рассветы
Жители республики не торопятся отказываться от вредных привычек