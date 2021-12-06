В Бурятии зенитчики отметили важный праздник. Видео

Мероприятие началось с выноса боевого знамени части. На праздничном митинге командир соединения поздравил личный состав с праздником. Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены награды, ценные подарки и грамоты.





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Военнослужащие зенитного ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, отметили День формирования воинской части.Зенитное ракетное соединение было сформировано в декабре 2016 года. Оно входит в состав общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Бурятии.- Ежегодно с военнослужащими зенитного ракетного соединения, на вооружении которого стоят современные, высокомобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», проходят масштабные учения. Расчёты учатся уничтожать сверхскоростные, малозаметные цели на специализированном полигоне «Телемба», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Помимо этого, военнослужащие зенитного ракетного соединения постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. Зенитчики проводят тактико-специальные учение по отражению нападения условного противника на специальном полигоне вблизи соединения.- Расчёты ЗРК «Бук-М2» занимают заданные позиции, выполняют нормативы по развертыванию боевой техники, осуществляют обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей, затем производят учебные (электронные) пуски ракет по различным видам целей, - пояснили в пресс-службе ВВО.