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Борец Бурятии победил на турнире в Якутии

Борец Бурятии победил на турнире в Якутии
Общество,  Фото:группа «Борцы Бурятии»
Буян Цыренов взял «золото» соревнований в весовой категории до 79 кг

4 декабря в селе Бердигестях в Якутии завершился республиканский турнир по вольной борьбе среди юниоров 2003 года рождения и старше. Соревнования были посвящены 50-летию экс-чемпиона мира Германа Контоева и 20-летию триумфа братьев Контоевых на чемпионате мира по вольной борьбе 2001 года в Болгарии.

В турнире отличился спортсмен из Бурятии. Буян Цыренов стал победителем соревнований в весовой категории до 79 кг. В финале борец одержал победу над представителем Якутии Петром Захаровым. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
вольная борьба турнир Бурятия спорт Якутия

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