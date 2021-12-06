Буян Цыренов взял «золото» соревнований в весовой категории до 79 кг
4 декабря в селе Бердигестях в Якутии завершился республиканский турнир по вольной борьбе среди юниоров 2003 года рождения и старше. Соревнования были посвящены 50-летию экс-чемпиона мира Германа Контоева и 20-летию триумфа братьев Контоевых на чемпионате мира по вольной борьбе 2001 года в Болгарии.
В турнире отличился спортсмен из Бурятии. Буян Цыренов стал победителем соревнований в весовой категории до 79 кг. В финале борец одержал победу над представителем Якутии Петром Захаровым. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Борец Бурятии победил на турнире в Якутии
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