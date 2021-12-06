Победителей наградили ценными призами
Третий городской конкурс учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…» завершился 3 декабря в столице Бурятии. В течение пяти дней 23 педагога школ города Улан-Удэ проходили этапы конкурсного марафона.
Учителя показали своё профессиональное мастерство, поделились опытом и педагогическими находками. Конкурсные испытания проходили в этом году в дистанционном режиме.
Победителем конкурса стала учитель СОШ №13 Ольга Брянская. Диплом лауреата 2 степени получила учитель СОШ №35 Татьяна Старицына. Диплом лауреата 3 степени – учитель СОШ №1 Марина Цыдендамбаева. Восемь конкурсантов стали победителями в различных номинациях.
Все участники были награждены почётными грамотами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали лучших учителей начальных классов
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