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В Улан-Удэ выбрали лучших учителей начальных классов

В Улан-Удэ выбрали лучших учителей начальных классов
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Победителей наградили ценными призами

Третий городской конкурс учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…» завершился 3 декабря в столице Бурятии. В течение пяти дней 23 педагога школ города Улан-Удэ проходили этапы конкурсного марафона.

Учителя показали своё профессиональное мастерство, поделились опытом и педагогическими находками. Конкурсные испытания проходили в этом году в дистанционном режиме.

Победителем конкурса стала учитель СОШ №13 Ольга Брянская. Диплом лауреата 2 степени получила учитель СОШ №35 Татьяна Старицына. Диплом лауреата 3 степени – учитель СОШ №1 Марина Цыдендамбаева. Восемь конкурсантов стали победителями в различных номинациях.

Все участники были награждены почётными грамотами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ конкурс учителя педагоги школа образование

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