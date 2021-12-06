В Улан-Удэ выбрали лучших учителей начальных классов

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Победителей наградили ценными призами



Третий городской конкурс учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…» завершился 3 декабря в столице Бурятии. В течение пяти дней 23 педагога школ города Улан-Удэ проходили этапы конкурсного марафона.



Учителя показали своё профессиональное мастерство, поделились опытом и педагогическими находками. Конкурсные испытания проходили в этом году в дистанционном режиме.



Победителем конкурса стала учитель СОШ №13 Ольга Брянская. Диплом лауреата 2 степени получила учитель СОШ №35 Татьяна Старицына. Диплом лауреата 3 степени – учитель СОШ №1 Марина Цыдендамбаева. Восемь конкурсантов стали победителями в различных номинациях.



Все участники были награждены почётными грамотами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

