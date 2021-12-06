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В Бурятии от коронавируса скончались ещё девять пациентов

В Бурятии от коронавируса скончались ещё девять пациентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 230 заразившихся коронавирусом.

Ситуация с заболеваемостью в последнее время практически не меняется. Так, если вчера ковид подтвердили у 230 человек, позавчера их был 231 больной, до этого 233, 234, 231 232, 227, 230, 236, 231 и т.д.

Общее число случаев заражений COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 71 161. Из них 46% (32994) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 64 360 человек. Накануне вылечились 177 пациентов.

Умерли за последние сутки ещё девять больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было четыре летальных исхода, до этого восемь, за день до этого также восемь.

Всего же с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 2234 умерших от коронавируса.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1289 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1021. За сутки госпитализированных стало больше на 28 человек.

В отделениях реанимации находятся 127 пациентов (из них старше 65 лет – 75). На ИВЛ –65 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1526 коек: занято – 1289, свободно 237 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,4%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3278 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 13 621 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 403 128 человек. Повторную вакцинацию начали 57 724 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям в связи с омикрон-штаммом.
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