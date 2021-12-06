Износ зданий составляет 65%
В августе суд удовлетворил иск прокурора Заиграевской центральной районной больнице, министерству здравоохранения Бурятии о финансировании и строительстве новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории.
Прокурорской проверкой установлено, что структурные подразделения центральной районной больницы: здания фельдшерско-акушерских пунктов в улусе Шэнэ-Буса, селе Первомаевка, врачебной амбулатории в селе Шабур находятся в условиях неудовлетворительного технического состояния. Физический износ зданий составляет 65 %.
- Судебным постановлением установлены сроки исполнения решения суда: министерству здравоохранения республики в срок до 1 июля 2022 года осуществить финансирование, Заиграевской центральной районной больнице в срок до 1 января 2023 года обеспечить строительство новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатории, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии через суд обновят здания ФАПов и амбулатории
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всё больше некоммерческих организаций регистрируются в форме автономных НКО
Теперь этим «мехо-жировым шарикам» не страшны морозы
На вооружении части стоят современные, высокомобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М2»
Творческие представители бурятского народа, проживающие в Прибайкалье, продемонстрировали свои способности, умения и таланты
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов с COVID-19
Износ зданий составляет 65%
Односельчанка украла с его счёта более 84 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Он попросил знакомого доставить ему гашишное масло
Ребёнок мечтает попробовать себя в роли пожарного
По северной половине Бурятии прогнозируют небольшой снег
Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок
Функционировать объект начнёт весной 2022 года
Волонтёры ищут неравнодушных людей, которые смогут на время приютить малышей
Уголовное дело направлено в суд