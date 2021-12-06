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В Бурятии через суд обновят здания ФАПов и амбулатории

В Бурятии через суд обновят здания ФАПов и амбулатории
Общество,  Фото:pixabay.com.
Износ зданий составляет 65%

В августе суд удовлетворил иск прокурора Заиграевской центральной районной больнице, министерству здравоохранения Бурятии о финансировании и строительстве новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории.

Прокурорской проверкой установлено, что структурные подразделения центральной районной больницы: здания фельдшерско-акушерских пунктов в улусе Шэнэ-Буса, селе Первомаевка, врачебной амбулатории в селе Шабур находятся в условиях неудовлетворительного технического состояния. Физический износ зданий составляет 65 %.

- Судебным постановлением установлены сроки исполнения решения суда: министерству здравоохранения республики в срок до 1 июля 2022 года осуществить финансирование, Заиграевской центральной районной больнице в срок до 1 января 2023 года обеспечить строительство новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатории, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура

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