В Бурятии через суд обновят здания ФАПов и амбулатории

Износ зданий составляет 65%



В августе суд удовлетворил иск прокурора Заиграевской центральной районной больнице, министерству здравоохранения Бурятии о финансировании и строительстве новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории.



Прокурорской проверкой установлено, что структурные подразделения центральной районной больницы: здания фельдшерско-акушерских пунктов в улусе Шэнэ-Буса, селе Первомаевка, врачебной амбулатории в селе Шабур находятся в условиях неудовлетворительного технического состояния. Физический износ зданий составляет 65 %.



- Судебным постановлением установлены сроки исполнения решения суда: министерству здравоохранения республики в срок до 1 июля 2022 года осуществить финансирование, Заиграевской центральной районной больнице в срок до 1 января 2023 года обеспечить строительство новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, амбулатории, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Решение суда вступило в законную силу.

