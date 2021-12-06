Пожилому жителю Бурятии вернут украденные деньги

Односельчанка украла с его счёта более 84 тысяч рублей



Муйский районный суд в сентябре вынес приговор в отношении 52-летней жительницы посёлка Северомуйск. Она признана виновной в краже с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что женщина, помогая пенсионеру по дому, тайно украла деньги с его счета с использованием банковской карты. Ущерб составил 84 695 рублей. Виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Меры по возмещению ущерба она не предпринимала.



Защищая права пенсионера, прокурор района обратился в суд с иском к осуждённой о возмещении материального ущерба.



Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

