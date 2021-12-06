Односельчанка украла с его счёта более 84 тысяч рублей
Муйский районный суд в сентябре вынес приговор в отношении 52-летней жительницы посёлка Северомуйск. Она признана виновной в краже с банковского счёта.
В судебном заседании установлено, что женщина, помогая пенсионеру по дому, тайно украла деньги с его счета с использованием банковской карты. Ущерб составил 84 695 рублей. Виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Меры по возмещению ущерба она не предпринимала.
Защищая права пенсионера, прокурор района обратился в суд с иском к осуждённой о возмещении материального ущерба.
Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
Пожилому жителю Бурятии вернут украденные деньги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Он попросил знакомого доставить ему гашишное масло
Ребёнок мечтает попробовать себя в роли пожарного
По северной половине Бурятии прогнозируют небольшой снег
Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок
Функционировать объект начнёт весной 2022 года
Волонтёры ищут неравнодушных людей, которые смогут на время приютить малышей
Уголовное дело направлено в суд
Этого человека знают и уважают многие не только у него на родине, в Калмыкии, но и у нас, в Бурятии. Лари Илишкин – известный историк, писатель, журналист, общественный деятель – посетил с частным визитом «таёжную, озёрную» по пути в Монголию
Скончались четыре человека с COVID-19
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира
Также суд обязал его ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога
Возбуждено уголовное дело
Средства выделяются на развитие женского футбола
Ожидается холодный ветер