Он попросил знакомого доставить ему гашишное масло
В городе Гусиноозёрск в Бурятии 29-летний осуждённый, отбывающий наказание в исправительном учреждении, признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.
В суде установлено, что мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии, договорился со знакомым отправить ему в посылке с вещами гашишное масло. При проверке посылки сотрудник исправительного учреждения обнаружил и изъял наркотик.
- Суд с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил виновному пять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок
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