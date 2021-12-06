В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок

Он попросил знакомого доставить ему гашишное масло



В городе Гусиноозёрск в Бурятии 29-летний осуждённый, отбывающий наказание в исправительном учреждении, признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.



В суде установлено, что мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии, договорился со знакомым отправить ему в посылке с вещами гашишное масло. При проверке посылки сотрудник исправительного учреждения обнаружил и изъял наркотик.



- Суд с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил виновному пять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

