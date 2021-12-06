По северной половине Бурятии прогнозируют небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 декабря по республике: переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -24,-29, по северу до -33, Прибайкалью -6,-11, днём -5,-10, местами +2,-3, по северу -13,-18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -5, -7.
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
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