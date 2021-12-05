 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 декабря

04 декабря

03 декабря

Популярное

В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков

В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков
Общество,  Фото:скриншот
Волонтёры ищут неравнодушных людей, которые смогут на время приютить малышей

В Улан-Удэ неизвестный оставил сумку с шестерыми щенятами рядом с мусорными баками. Об обнаруженной возле баков сумке с малышами рассказали представители волонтёрского движения «Право на жизнь».

Найденные щенки замёрзли, их пока перенесли в подвал одного из близлежащих зданий. Добровольцы отмечают, что нужна передержка, и этот вопрос надо решить как можно быстрее. Пользователи делают репост записи волонтёров в социальной сети, возмущаются бездушным поступком неизвестного: «Господи, какой кошмар! Расплодили и выбросили!», «За что такие страдания этим крошкам?», «Как земля таких носит» и т.д.

Чтобы оказать помощь активистам, необходимо написать в аккаунт волонтёрского движения в Instagram - pravo_na_zhizn03.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пригороде Улан-Удэ щенят выбросили умирать, облив водой. Полузамёрзших щенков увидела жительница села Сотниково Иволгинского района по пути к РК «Здоровье».

волонтеры жестокое обращение с животными собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков
В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков
Общество, 05.12.2021
Добровольцы ищут неравнодушных людей, которые смогут на время приютить малышей
«По мудрым заветам предков»: В Улан-Удэ побывал Лари Илишкин
«По мудрым заветам предков»: В Улан-Удэ побывал Лари Илишкин
Общество, 05.12.2021
Этого человека знают и уважают многие не только у него на родине, в Калмыкии, но и у нас, в Бурятии. Лари Илишкин – известный историк, писатель, журналист, общественный деятель – посетил с частным визитом «таёжную, озёрную» по пути в Монголию

В Улан-Удэ проходят соревнования по тхэквондо «Сила Байкала»
В Улан-Удэ проходят соревнования по тхэквондо «Сила Байкала»
Общество, 05.12.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира
В Бурятии пенсионер-наркоман получил условный срок
В Бурятии пенсионер-наркоман получил условный срок
Общество, 05.12.2021
Также суд обязал его ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога
Читинец украл у соседа мотороллер
Читинец украл у соседа мотороллер
Общество, 05.12.2021
Возбуждено уголовное дело
Спортивная школа из Улан-Удэ выиграла грант в 1 млн
Спортивная школа из Улан-Удэ выиграла грант в 1 млн
Общество, 05.12.2021
Средства выделяются на развитие женского футбола
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 05.12.2021
Ожидается холодный ветер
Бурятия примет участие в хоккейном марафоне
Бурятия примет участие в хоккейном марафоне
Общество, 04.12.2021
В хоккей сыграют 8 юношеских команд республики
В Улан-Удэ состоялось техническое открытие катка
В Улан-Удэ состоялось техническое открытие катка
Общество, 04.12.2021
«Байкал-Daily» представляет небольшой фоторепортаж с центрального стадиона
Первый рейс из Улан-Удэ в Монголию отложили до вторника
Первый рейс из Улан-Удэ в Монголию отложили до вторника
Общество, 04.12.2021
Запланированный не сегодня рейс не состоялся 
В Чите проведут 8 конкурсов по новогоднему оформлению
В Чите проведут 8 конкурсов по новогоднему оформлению
Общество, 04.12.2021
Участвовать могут как горожане, так и местные организации
В Улан-Удэ малообеспеченным семьям помогут с подарками
В Улан-Удэ малообеспеченным семьям помогут с подарками
Общество, 04.12.2021
В Октябрьском районе проходит акция по сбору новогодних подарков для детей
В Иркутской области проходит конкурс комиксов и фан-арта
В Иркутской области проходит конкурс комиксов и фан-арта
Общество, 04.12.2021
Победители получат специальные призы.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^