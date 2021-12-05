Волонтёры ищут неравнодушных людей, которые смогут на время приютить малышей
В Улан-Удэ неизвестный оставил сумку с шестерыми щенятами рядом с мусорными баками. Об обнаруженной возле баков сумке с малышами рассказали представители волонтёрского движения «Право на жизнь».
Найденные щенки замёрзли, их пока перенесли в подвал одного из близлежащих зданий. Добровольцы отмечают, что нужна передержка, и этот вопрос надо решить как можно быстрее. Пользователи делают репост записи волонтёров в социальной сети, возмущаются бездушным поступком неизвестного: «Господи, какой кошмар! Расплодили и выбросили!», «За что такие страдания этим крошкам?», «Как земля таких носит» и т.д.
Чтобы оказать помощь активистам, необходимо написать в аккаунт волонтёрского движения в Instagram - pravo_na_zhizn03.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пригороде Улан-Удэ щенят выбросили умирать, облив водой. Полузамёрзших щенков увидела жительница села Сотниково Иволгинского района по пути к РК «Здоровье».
В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков
Общество, Фото:
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