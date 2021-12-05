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В Прибайкальском нацпарке появилась площадка для раздельного сбора отходов

В Прибайкальском нацпарке появилась площадка для раздельного сбора отходов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Функционировать объект начнёт весной 2022 года

Площадка для раздельного сбора отходов, созданная на Сарайском пляже Прибайкальского национального парка на острове Ольхон, готова к эксплуатации.

- Она станет первым – но не последним! - подобным объектом в истории особо охраняемой природной территории. Функционировать объект начнёт весной 2022 года, - сообщается в аккаунте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в соцсети.

Раздельный сбор мусора на острове Ольхон, на маршруте «Сарайский пляж» – пилотный для ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проект, который реализуется на средства гранта фонда «Озеро Байкал» (осуществляющего масштабную программу - «Национальные парки без мусора»). Металл, стекло, пластик теперь будут собираться в отдельные ёмкости и транспортироваться на материк, на полигон в местности Имел-Кутул, откуда фракции направят на переработку в качестве вторсырья.

Прибайкальский национальный парк станет третьей российской особо охраняемой природной территорией, на которой применят практики сокращения образования отходов потребления, раздельного сбора мусора и последующей его транспортировки на переработку. «Первопроходцами» программы стали Забайкальский национальный парк (Республика Бурятия) и национальный парк «Чикой» (Забайкальский край).
национальный парк отходы

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