В Братске перед судом предстанет мужчина, угрожавший приставу



В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, угрозе убийством.



По версии следствия, днём 8 октября мужчина, выражая необоснованное недовольство законным требованиям представителя власти по изъятию авто, стал угрожать судебному приставу и представителям истца. Затем он вооружился автоматом Калашникова (охолощенным) и произвёл выстрелы шумовыми патронами в сторону пристава.



- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, мужчина выдал им оружие, после чего был доставлен в следственный отдел. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.



Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

