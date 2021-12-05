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В Братске перед судом предстанет мужчина, угрожавший приставу

В Братске перед судом предстанет мужчина, угрожавший приставу
Общество,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело направлено в суд

В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, угрозе убийством.

По версии следствия, днём 8 октября мужчина, выражая необоснованное недовольство законным требованиям представителя власти по изъятию авто, стал угрожать судебному приставу и представителям истца. Затем он вооружился автоматом Калашникова (охолощенным) и произвёл выстрелы шумовыми патронами в сторону пристава.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, мужчина выдал им оружие, после чего был доставлен в следственный отдел. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
судебные приставы

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