В Бурятии пенсионер-наркоман получил условный срок

Также суд обязал его ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога



67-летний житель Мухоршибирского района за три года трижды собирал на заднем дворе доставшегося ему в наследство дома коноплю. В октябре при обыске в доме пенсионера полицейские изъяли пакеты, чашки и банку с марихуаной (всего около 1,7 кг), а также небольшое количество гашишного масла.



- Подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию совершённых преступлений, - отметили в Мухоршибирском районном суде.



Суд приговорил виновного к трём с половиной годам лишения свободы условно, а также вменил, в числе других, обязанность ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога на предмет употребления наркотиков.

