В Бурятии пенсионер-наркоман получил условный срок

Также суд обязал его ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога
67-летний житель Мухоршибирского района за три года трижды собирал на заднем дворе доставшегося ему в наследство дома коноплю. В октябре при обыске в доме пенсионера полицейские изъяли пакеты, чашки и банку с марихуаной (всего около 1,7 кг), а также небольшое количество гашишного масла.
- Подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию совершённых преступлений, - отметили в Мухоршибирском районном суде.
Суд приговорил виновного к трём с половиной годам лишения свободы условно, а также вменил, в числе других, обязанность ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога на предмет употребления наркотиков.
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Также суд обязал его ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога
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