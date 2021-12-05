Ожидается холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка. Температура днём -1,-6, местами -10,-15.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -2,-4.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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