В Бурятии местами небольшой снег

Ожидается холодный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка. Температура днём -1,-6, местами -10,-15.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -2,-4.



Читают сейчас