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Семейский комплекс в улан-удэнском музее украсят фигурками животных

Семейский комплекс в улан-удэнском музее украсят фигурками животных
Общество,  Фото:etno_museum03
Сотрудники музея постараются воссоздать атмосферу прошлых лет

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ получил декоративные домашних животных. Приусадебные участки старообрядческого комплекса украсят фигуры коровы с телёнком, две свиньи, пять гусей, две козы разных расцветок, кошка, две собаки, четыре курочки и один петух.




- Наших новых «питомцев» вы сможете увидеть уже в феврале во дворах семейского комплекса. Мы стараемся для вас воплотить ту атмосферу, которая бытовала ранее, чтоб все выглядело как можно реалистичней, а также чтоб ваши фото в воспоминаниях о посещении музея были как можно ярче! – сообщили в музее.

Посылку из Уральского регионального института музейных проектов города Екатеринбурга получили 30 ноября – во всемирный день домашних животных.

этнографический музей

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