Семейский комплекс в улан-удэнском музее украсят фигурками животных





Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ получил декоративные домашних животных. Приусадебные участки старообрядческого комплекса украсят фигуры коровы с телёнком, две свиньи, пять гусей, две козы разных расцветок, кошка, две собаки, четыре курочки и один петух.- Наших новых «питомцев» вы сможете увидеть уже в феврале во дворах семейского комплекса. Мы стараемся для вас воплотить ту атмосферу, которая бытовала ранее, чтоб все выглядело как можно реалистичней, а также чтоб ваши фото в воспоминаниях о посещении музея были как можно ярче! – сообщили в музее.Посылку из Уральского регионального института музейных проектов города Екатеринбурга получили 30 ноября – во всемирный день домашних животных.