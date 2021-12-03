В Улан-Удэ росгвардейцы провели уроки мужества для кадет

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

На уроке ребята почтили память героя Шагдара Мункуева



В честь Дня неизвестного солдата в республиканской кадетской школе-интернате в Улан-Удэ прошёл урок мужества. Майор полиции Антон Соболев рассказал ученикам об истории памятной даты 3 декабря и напомнил о герое Шагдаре Мункуеве, погибшем при спасении человека.



- В январе 2020 года в вашей школе была открыта парта героя имени Шагдара Мункуева. Лучшие из вас сидят за этой партой и наверняка чувствуют гордость, это большая честь – быть рядом с героем, иметь отношение к человеку, который совершил подвиг, -отметил Антон Соболев.



Старший лейтенант Ярослав Наумов с личным составом рассказали ребятам о высших учебных заведениях Росгвардии в других городах страны, о специфике поступления и необходимых профильных предметах. В этом году в военные вузы поступили 11 выпускников республиканской кадетской школы-интерната.



Дважды кавалер ордена Мужества, прапорщик милиции Шагдар Мункуев погиб 16 лет назад, спася ценой своей жизни молодого человека от наезда автомобиля.



Вечером 27 ноября 2005 года в посёлке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглох автомобиль. В это время на дороге внезапно показалась машина, которая приближалась на большой скорости. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.

