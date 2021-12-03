Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу

Отчаявшиеся жители Поселья готовы на радикальные меры
Недовольные переносом конечной остановки жители пригородного села Поселье предлагают перекрыть федеральную трассу и устроить забастовку. Эту тему жители Иволгинского района Бурятии активно обсуждают в местном чате.
«Нужно на трассу идти федеральную, как ещё? Ну проведём мы собрание, и что?» - рассуждают жители Поселья.
Одно из сообщений с предложением перекрыть трассу быстро набрало более 20 лайков.
Также жители Поселья предлагают устроить санкционированный митинг. Звучали предложения выйти на площадь Советов, однако более осведомлённые жители напомнили, что площадок для подобных акций всего две – парк «Юбилейный» и сквер имени Сенчихина. Кроме того, в условиях борьбы с распространением коронавируса велик шанс получить отказ в митинге.
После переноса остановки многим жителям теперь далеко ходить на автобус – порядка двух километров. Но и попасть в него не так просто – автобусы попросту переполнены. Об утренних «приключениях» рассказала местная жительница: «Сегодня на первый автобус была давка. Меня отшвырнуло взрывной волной. Много людей осталось на остановке «Айсберг». И второй был ужасно переполнен».
Люди жалуются, что они попросту не успевают на работу, дети опаздывают в школу и детские сады. Некоторые думают сменить место работы из-за этого транспортного неудобства.
Маршрут №4 открыли в 2002 году. Почти 20 лет на конечную остановку никто не жаловался. Люди выбирали работу, детские сады, школы как раз по пути следования автобуса. «Пострадало местное население, которое всю инфраструктуру связало как раз с маршрутом №4», - рассказала местная жительница на видео, опубликованном в паблике marshrut_03.
«Я работаю на Шишковке, в данный момент не могу вовремя приехать на работу, ребёнок учится в 40 школе, все было привязано к 4 маршруту, сейчас всё, крах!» – сокрушаются жители Поселья в групповых чатах.
Желая помочь попавшим в беду посельчанам, некоторые водители идут на уступки. Они закрывают линзу с номером и доезжают до прежней конечной остановки, где забирают пассажиров. Однако за такое благородство их наказывают рублём. «В адрес водителей выносятся на сегодня штрафы. В адрес перевозчика вынесено представление прокуратуры Иволгинского района», - сказал на встрече с местными жителями представитель перевозчика.
По его словам, штрафу в размере трёх тысяч рублей подвергли четырёх водителей. Есть риск, что маршрут №4 распадётся, и водители перейдут на другие маршруты.
Сами посельчане очень сердятся на женщину, из-за которой началась эта тяжёлая ситуация. Некоторые из них даже жаждут расправы, называя женщины «ведьмой» и желая ей «бумеранг»:
«Как она спит-то спокойно? Пол-Поселья пешком ходят»,
«Бумерангом всё вернётся»,
«Если это проклятие не дойдёт, то её детям это проклятие придёт»,
«Человек против целого посёлка делает гадости, оставила без маршрута - это законно по-вашему?»,
«Да сколько проблем, сколько трудностей создала», «Чтоб она пешком ходила до конечки».
Недавно в обсуждениях всплыл любопытный факт. Женщина, из-за которой перенесли остановку, выставила свой дом на продажу.
«Пускай сваливает. Скатертью дорожка и покупает дом подальше от людей. Как я понимаю, она не любит людей», «Страшно такой дом покупать», «Кто у неё дом то купит, он уж проклят на веки вечные», - пишут, в свою очередь, местные жители.
Разрешая проблему жителей пригорода, министерство транспорта Бурятии запустило маршрут №106. Первый автобус отправляется из Поселья в 6:30 и до 20:00. Последний автобус из Улан-Удэ отправляется в 20:40. Однако людям не нравится такой график. Они жалуются, что после восьми вечера не уехать из села, а после девяти вечера – из города.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом стало известно о решении Верховного суда Бурятии о переносе остановки. Женщина, дом которой расположен рядом с конечной, пожаловалась на выхлопные газы. Сперва обратилась сначала в районный суд, который отказал ей. Тогда она обжаловала решение в Верховном суде, где её требования удовлетворили.
Уже тогда местные жители ополчились на неё. Они проводили различные собрания. Сейчас местные намерены обратиться в прокуратуру, а также пишут жалобы в министерство транспорта.
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Общество, Фото:
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